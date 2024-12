Mister Movie | Squid Game 2 | Netflix Cambia il Numero Telefonico Dopo Due Anni di Polemiche

Leggi su Mistermovie.it

La seconda stagione diè finalmente approdata su, portando con sé non solo una nuova trama avvincente ma anche una significativa correzione tecnica che ha chiuso una vicenda durata oltre due. Questa storia mette in evidenza come dettagli apparentemente trascurabili in una produzione audiovisiva possano influire profondamente sulla vita reale.La Storia di Kim Gil-young: ildi Telefono diclass="wp-block-heading">UnReale in una Scena IconicaNel 2021, quando la prima stagione didebuttò su, la serie includeva un biglietto da visita utilizzato dai reclutatori del gioco mortale. Tuttavia, ildi telefono visibile sul biglietto non era un elemento fittizio, bensì unreale appartenente a Kim Gil-young, una donna coreana.