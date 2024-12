Pianetamilan.it - Milan-Roma, Bennacer: “Ora mi sento bene. Sulla Supercoppa…”

Ismael, giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' al termine di, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ao. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "E' stata una partita che ci aspettavamo contro una squadra difficile da affrontare. E' stata equilibrata, ma non ci accontentiamo del risultato. Andiamo avanti". Su come sta: "Mi, ma stanco. Ho lavorato tantissimo in questi mesi per tornare in forma. Ora ci sono, voglio dimostrare le mie qualità come ho sempre fatto e aiutare la squadra".Supercoppa italiana: "Siamo concentratiSupercoppa, un trofeo che non vinciamo da tanto. Sarebbevincerla per cominciarel'anno".