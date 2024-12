Pianetamilan.it - Milan-Roma 1-1: Fonseca via? La dirigenza valuta. Sullo sfondo Conceição

Il posticipo della domenica di Serie A trasi è concluso con un pareggio per 1-1, risultato che lascia aperti molti interrogativi sul futuro di Paulo. Come anticipato poco prima del calcio d’inizio, la partita era cruciale per il tecnico portoghese, mai così vicino all’esonero come dopo questa gara. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, larossonera stando attentamente le prossime decisioni, con il futuro di Pauloormai molto incerto. Se dovesse essere confermato l’esonero, già previsto nei giorni scorsi e ora sempre più probabile, ilè pronto a ingaggiare Sergio, ex allenatore del Porto. Il tecnico portoghese firmerebbe un contratto fino a giugno 2025, con opzione di rinnovo a favore del club. LEGGI ANCHE:, le pagelle rossonere della nostra redazione >>>