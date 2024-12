Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Fonseca paga il caos rossonero con l’esonero”

Dopo il pareggio contro la Roma (1-1, gol di Reijnders e Dybala), ilha comunicato a Paulodell'esonero. Già durante la partita di ieri sera, le notizie sul possibile addio dell'allenatore portoghese stavano circolando. Mentre stava lasciando San Siro, l'ex allenatore dei rossoneri ha confermato di essere stato esonerato. Al suo posto andrà Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto che esordirà col Diavolo il 3 gennaio contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Sul quotidiano Il Giornale, il giornalista Francoha commentato l'esonero di. Egli ha scritto che il portoghese hato lo scetticismo iniziale con il quale è arrivato al, poi scandito dalle proteste dei tifosi e le opinioni della critica. Ci sono stati errori di gestione con alcuni giocatori, come Rafael Leao e Theo Hernandez che sono stati protagonisti del caso cooling break.