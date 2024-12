Ilnapolista.it - Meret è il miglior portiere del giro scudetto, un tesoretto lasciato da Ancelotti (Corbo)

è ildel, unda).Scrive così Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica:La prova del disagio è negli interventi formidabili delAlex, unda, ancora senza rinnovo di contratto. Spalletti addirittura gli preferiva il colombiano Ospina tornato in patria per giocare nell’Atletico Nacional. Spalletti minacciava di incatenarsi al cancello dello stadio per sventare la sua cessione.è ildeldi questo campionato, ormai circoscritto a Atalanta, Napoli e Inter.Sono delicate le scelte di mercato. Dalla tredicesima vittoria il Napoli riceve delle indicazioni. Lukaku comeè una risorsa. Il finora trascurato Raspadori merita una riflessione prima di rafforzare la Juve.