Ilrestodelcarlino.it - Marcia per la pace in 9 città dell’Emilia Romagna: ecco quali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 30 dicembre 2024 - Tutta la regione inper la: l'appuntamento è per il primo gennaio in piazza Nettuno alle 15.30, da qui ci si muoverà per la cattedrale di San Pietro in via Indipendenza. "Una camminata breve, dunque simbolica - spiegano gli organizzatori - e ricca di significato anche per la data scelta". Diversi i momenti: fiaccolata, lettura della Costituzione da parte dei cittadini e un momento di preghiera interreligiosa. In occasione della 58esima giornata internazionale della, "il popolo ha deciso di camminare insieme organizzando iniziative non violente contemporanee e coordinate a Bologna, Faenza, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. Ma questo è solo il primo passo: partirà da questa mobilitazione comune un Coordinamento regionale stabile per la, che ha come primo obiettivo la richiesta formale al nuovo governo regionale di istituire una delega allae alla non violenza, non simbolica, ma strutturale e strutturata, che caratterizzi significativamente e politicamente l'Emilia-come Regione di