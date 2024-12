Latina furti al Goretti | parte la ronda notturna

Leggi su Ilfaroonline.it

, 30 dicembre 2024 – L’Ospedale S. Mariadistato, nelle ultime settimane, è stato oggetto di numerosi, perpetuati sia nello spogliatoio del personale infermieristico che negli stessi reparti ospedalieri.Per fronteggiare questi recenti fenomeni delittuosi, la Direzione ha intrapreso diverse attività volte ad aumentare il livello di sicurezza della struttura e del personale dipendente. In accordo con i fornitori dei servizi di vigilanza armata e non armata è stato avviato un programma di efficientamento dei sistemi di videosorveglianza già esistenti, die di chiusuradei numerosi accessi del presidio anteriori, laterali e posteriori, per ridurre il rischio di intrusioni non autorizzate.Sono state, inoltre, adottate ulteriori misure di sicurezza a tutela del personale che usufruisce degli spogliatoi sotterranei quali:– cambio di tutte le serrature,– installazione di tre pulsanti antiaggressione collegati con la centrale operativa del fornitore del servizio di vigilanza armata per facilitare un rapido intervento degli operatori presenti H24 presso il Pronto Soccorso del