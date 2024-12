Klopp firma con Red Bull arriva l’elogio di Helmut Marko | La migliore scelta possibile

Leggi su Sportface.it

Jurgenha assunto la carica di Direttore globale del calcio presso la Red. L’ex tecnico del Liverpool, che nel 2024 ha salutato la panchina dei Reds dopo nove anni insieme e la vittoria di una Champions League e di un titolo nazionale. Il tedesco non dice però addio al mondo calcistico, ricoprendo un importante ruolo nell’azienda austriaca. Il gruppo Redvanta infatti un’importante galassia di squadre: l’RB Lipsia in Germania, l’austriaco Salisburgo, il N.Y. Reds negli Stati Uniti, il club nipponico Omiya Ardija e il Bragantino del Brasile. L’ex allenatore entrerà in azione con l’avvio del nuovo anno solare, con il compito di portare ad un livello successivo le squadre facenti parte del mondo Redaiuterà i tecnici di Lipsia, Salisburgo e New York, partecipando poi allo scouting per la squadra sudamericana e quella giapponese.