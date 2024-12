.com - Juventus, scoppia caso Danilo: il capitano non convocato per Supercoppa, c’è il Napoli

(Adnkronos) –ilalla. Ilbianconero non sta trovando spazio in questa stagione e il suo rapporto con Thiago Motta è ai minimi termini, tanto che l’ex allenatore del Bologna ha deciso di non convocarlo per laitaliana, che andrà di scena in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio 2025. Una bocciatura forte per il difensore brasiliano, destinato a lasciare lagià nella finestra invernale di calciomercato. Il club bianconero, nonostante le assenze per infortunio di Cabal e Bremer, ha messo in conto la sua cessione ma non vorrebbe liberarlo gratis. Servirà quindi un indennizzo per convincere Giuntoli a cedere il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Suc’è il forte interesse del, che nelle scorse ore ha ufficializzato la rescissione del contratto con Mario Rui ed è alla ricerca di un rinforzo in difesa.