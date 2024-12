Movieplayer.it - Jason Momoa tornerà nel DC Universe con il ruolo di Lobo, ecco quando debutterà il personaggio

Leggi su Movieplayer.it

Con un post condiviso sui social media,ha confermato che il suo sogno di interpretarenel DCsta per diventare realtà.ha confermato con un post su Instagram chenel DC, dopo aver interpretato Aquaman, con la parte di. Il, che l'attore ha indicato più volte come uno dei suoi preferiti, dovrebbe debuttare nel film Supergirl: Woman of Tomorrow. L'annuncio diIl post condiviso dall'attore sui social media riporta un estratto di un'intervista cheaveva rilasciato a Fandango durante la promozione di Aquaman 2. L'attore aveva spiegato: "Colleziono fumetti, e non lo faccio quasi più, ma era sempre il mio preferito e ho sempre voluto interpretareperché penso: 'Si tratta del .