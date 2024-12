Io ti mollo Uomini e Donne tra la coppia è finita prima di iniziare | è stata lei a decidere

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le anticipazioni dirivelano che qualcosa di importante sia all’orizzonte. Unadata per fatta sarebbe ai saluti. Nel 2024 tante coppie nate nel programma di Maria De Filippi si sono dette addio. L’ultima in ordine di tempo è quella formata da Mario Verona e Giovanna Gemma. Una fonte ha segnalato a Lollo Magazine che Giovanna e Mario si sarebbero già lasciati.>> “Martina già ha scelto”., annuncio e data: ecco quando vedremo la puntataNon si conoscono ancora le cause di questa presunta rottura, magari ora che la notizia è uscita nei prossimi giorni i diretti interessati si faranno sentire per confermare, smentire o sfogarsi. Lo scoop arriva da una fonte di Lollo Magazine che è “solita a leggerci e seguirci”, si legge nel post. “Ci ha scritto rivelandoci un’indiscrezione importante su Mario Verona e Giovanna Gemma”.