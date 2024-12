Superguidatv.it - Intervista a Luciano Cannito: “Il mio è uno Schiaccianoci non rivisitato. Per Rocky ho scelto Pierpaolo Pretelli, mi ha colpito la sua storia. Stefano De Martino ha un grande talento. Amici? E’ stata per me una grande scuola”

Leggi su Superguidatv.it

Dal 26 dicembre al 6 gennaio va in scena al Teatro Quirino di Roma “Lo” con la regia e le coreografie di. Si tratta di unaproduzione basata sulla versione originale di Petipa del celebre balletto di repertorio classico, nella nuova produzione di Fabrizio di Fiore Entertainment per Roma City Ballet Company, può vantare fino ad oggi quasi tutti sold out nei teatri dove è stato rappresentato.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Il coreografo ci ha parlato della sua versione “onirica” del celebre balletto natalizio: “Non esiste una versione originale di questo balletto. In questa versione ho conservato il passo a due, le variazioni e la coda finale. Ho voluto fare unonon contemporaneo, non