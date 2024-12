Ilgiorno.it - Il panettone era una scusa. Prete derubato

Ha finto di essere una sua conoscente e di volergli consegnare uncon l’obiettivo di distrarlo e di permettere al suo complice di intrufolarsi in parrocchia e rubare del denaro contante da un cassetto. Un raggiro in piena regola avvenuto ieri mattina alle 10.30, nella parrocchia di Rogno, nella Bergamasca in piazza Druso. Vittima il parroco del paese che quando si è accorto di quanto accaduto ha avvertito immediatamente i carabinieri della Compagnia di Clusone. Secondo una prima ricostruzione da parte dei militari, la donna con ladegli auguri di Natale e fingendo di conoscere don Paolo Gheza, parroco emerito a Rogno di 76 anni, si era presentata ieri mattina con untra le mani come dono. Ma il-regalo era solo un diversivo per mettere in atto il suo piano.