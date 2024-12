Ilrestodelcarlino.it - Il mito Del Duca. Approda in città il grande biopic

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cino Del. Una passione, due nazioni. Ilche ripercorre la vita dell’editore originario di Montedinove, proprietario e presidente onorario dello storico club di corso Vittorio Emanuele insieme al fratello Lillo dal 1955 fino alla sua morte avvenuta nel 1967, nel corso dell’ormai prossimo 2025 verrà promosso anche nelladelle cento torri e a Roma nella sede della Farnesina. Il progetto, già presentato al ministero della cultura, racconta la straordinaria vita di Cino Del, diventato uno dei più grandi editori di successo in Italia, in Francia e in Europa. "L’idea è nata da una mia iniziativa quando ero assessore della regione Marche – spiega l’onorevole Giorgia Latini – e si è sviluppato ulteriormente durante il mio mandato come vicepresidente della commissione cultura.