Il Milan ha ufficializzato l’esonero di Paulo Fonseca

Ora è ufficiale,non è più l’allenatore del. Lo ha comunicato lunedì mattina il club in una nota, in cui conferma di averlo sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile, oltre a ringraziarlo «per la grande professionalità» e augurandogli «il meglio per il futuro». Secondo il giornalista Matteo Moretto a prendere il posto disarà il portoghese Sérgio Conceição, pronto a fare il suo esordio il 3 gennaio nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.Sérgio Conceição ha firmato per il.Nella giornata di domani saràcome nuovo allenatore del club rossonero.Contestualmente è stato ratificatodi.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 30, 2024Ancelotti: «Probabilmente non ha trovato la continuità che la dirigenza chiedeva»«Difficile dirlo.