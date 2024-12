Spazionapoli.it - Futuro Raspadori, tutto deciso: la scelta del club per gennaio

Calciomercato Napoli Ultimissime – Dopo la rete al Venezia, è arrivata la decisione degli azzurri suldi Jackin vista diPer il calciomercato Napoli ultimissime arrivano dopo l’importantissima vittoria di misura contro il Venezia. La squadra di Conte ha centrato il 13° successo in questo campionato, lo stesso numero raggiunto lo scorso anno alla 38a giornata. Escluso il Verona, ad agosto, gli azzurri hanno battuto tutte le squadre di fascia medio-piccola, ottenendo così punti pesantissimi nella corsa al titolo.Proprio grazie al successo sul Venezia al Maradona, i partenopei hanno riagganciato l’Atalanta in testa alla classifica, a 41 punti, uno in più dell’Inter che dovrà recuperare la partita contro la Fiorentina nei prossimi mesi. Il gol vittoria lo ha segnato Giacomo, specialità reti pesanti, come accaduto nell’anno dello Scudetto contro Spezia e Juventus.