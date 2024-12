Ilnapolista.it - Fonseca trattato in maniera pessima dal Milan, non ha mai avuto il sostegno della dirigenza (Guardian)

Sulè Nicky Bandini ha parlare dell’esonero di Paulo. “È stato Pauload annunciare il proprio licenziamento poco dopo mezzanotte. Ilha infine confermato di aver sollevato l’allenatore dai suoi incarichi in una dichiarazione ufficiale pubblicata lunedì mattina“.C’è già una discrepanza nei tempi dell’esonero. Mentre i media in Italia avevano già pubblicato la notizia,a San Siro era convinto di partire con la squadra per la Supercoppa. Così non è stato.Leggi anche: Ilaveva deciso di offrire la panchina a Sarri con lo stesso contratto di(Pedullà)Una scena surreale, i giornalisti ne sapevano di più distesso“Ilconcluderà l’anno ottavo in classifica in Serie A. A otto punti dalle prime quattro” e a 14 punti da Atalanta e Napoli.