Ilfattoquotidiano.it - Fedez e la misteriosa dedica d’amore: “Ogni notte bacio il tuo ricordo…Vorrei che non te ne fossi mai andata”. Un messaggio per Chiara Ferragni?

Ultime ore del 2024 oltreoceano per. Dopo le vacanze natalizie, il rapper milanese sembra abbia deciso di trascorrere anche le feste di Capodanno a St. Barth, l’isola caraibica situata a pochi chilometri dalla Repubblica Dominicana. Negli scorsi giorni, infatti,è tornato attivamente sui social, dove ha documentato le sue vacanze tra piscine con vista sul mare e feste in discoteca in compagnia degli amici con cui ha trascorso il viaggio natalizio lontano dall’Italia.Anche qualche momento di malinconia, però, oltre al clima di festa degli ultimi giorni. In una storia pubblicata ieri, domenica 29 dicembre, infatti, il cantante ha condiviso uno scatto dell’alba a St. Barth. E a corredo della foto c’è anche un brano, Hello There di Lyrycal Lemonade, cui testo potrebbe essere un riferimento al recente passato del rapper, alle prese con il divorzio da sua moglie,: “il tuo ricordo prima di dormire/Vorrei che non te nemai“.