Equitazione: la firma del tedesco Hans-Dieter Dreher sulla Jumping World Cup di Mechelen. De Luca a centro gruppo

L’evento equestre di, che ha chiuso il 2024 della FEICup 2024-2025, è ufficialmente andato in archivio sul tracciato a ostacoli belga in questo lunedì 30 dicembre. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.A imporsi al jump off, in entrambi i casi con percorso netto sia nel primo round sia nella sessione di spareggio, è stato l’espertoche, in sella a Vestmalle des Cotis, si è imposto con il crono di 36.14 anticipando rispettivamente di soli 8 e 12 centesimi i due padroni di casa Gilles Thomas, secondo sul suo cavallo Ermitage Kalone (36.22), e Pieter Devos, terzo avendo montato Casual Dv Z (36.26).Una prova avvincente, con ben 10 binomi arrivati a giocarsi il tutto per tutto. Cosa che non è riuscita a Lorenzo De: l’azzurro infatti ha pagato dazio chiudendo in 22esima posizione a causa di un errore letale nel primo round (4 penalità col tempo complessivo di 71.