Thesocialpost.it - Egitto, a uccidere Di Gioia è stato uno squalo tigre: “Forse attirato dalle barche da pesca”

Leggi su Thesocialpost.it

In base ai primi riscontri dell’inchiesta sulla morte del turista italiano Gianluca Die sul ferimento del suo compagno, Giuseppe Fappani, odontotecnico che ha tentato di soccorrerlo vicino a Marsa Alam, in, si è appurato che l’attacco èeffettuato da unolungo 2,5 metri. Questa specie era già sotto osservazione da parte del ministero dell’Ambiente, che aveva avviato un programma di monitoraggio satellitare lo scorso anno, dopo un episodio simile avvenuto ai danni di un turista russo. Attualmente, nel Mar Rosso, sono monitorate tre specie di squali:, mako e oceanico.Leggi anche: Ucciso a 17 anni e abbandonato in strada, la rabbia dei parenti: “La vita non può valere così poco”Secondo le indagini condotteautorità egiziane, i turisti italiani avrebbero nuotato in acque più profonde, in un’area dove non sarebbe consentito farlo.