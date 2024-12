Pronosticipremium.com - Disastro Pellegrini, futuro a Roma impossibile: l’obbiettivo è la Premier

Quale umore dopo il pareggio rimediato in quel di San Siro? Da un lato gli aspetti positivi, che parlano di unasul pezzo, che ha saputo soffrire in certi momenti e tenere il pallino del gioco in altri; dall’altro il rammarico di non aver sfruttato nel secondo tempo le palle giuste per portare a casa il bottino pieno. Una di queste è capitata sui piedi di Lorenzo, contro il quale è bastata una spintina intelligente di Jimenez per mandare a lato una conclusione a colpo sicuro, a tu per tu con Maignan.Della partita del capitano, entrato alla pausa al posto dell’ammonito Koné, rimane soprattutto quell’immagine lì, di un giocatore che, invece di spaccare la porta con tutta la rabbia accumulata in questi mesi, va mollo e spreca il pallone della vittoria. Il resto di quei 45? racconta poi un giocatore spaesato in campo, senza una posizione, goffo negli interventi e con tanti errori all’attivo.