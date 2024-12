Ilfattoquotidiano.it - Dal 2025 spese per taxi e trasferte deducibili solo se si paga con carta. E arriva l’obbligo di collegare i pos ai registratori di cassa

Nessuna modifica. La legge di Bilancio approvata in via definitiva dal Senato due giorni fa conferma le misure per il potenziamento della lotta all’evasione inserite lo scorso ottobre dal governo nel ddl di Bilancio. La novità principale è la stretta sullatà dei rimborsiper vitto, alloggio, viaggio e, che sarà garantitaa chicon mezzi tracciabili. Per ridurre il nero sui canoni di affitto il Codice identificativo nazionale per gli affitti brevi dovrà essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nelle comunicazioni trasmesse da chi gestisce i portali di intermediazione e i risultati dei controlli fatti dal Comune sulle case in affitto turistico saranno comunicati alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate. Nel 2026 scatteràdi collegamento tra pos e registratore ditelematico.