Amica.it - Come dare nuova vita ai capelli scuri con il degradè

Leggi su Amica.it

Ilè una delle tecniche di colorazione più amate, perfetta per chi desidera un look naturale ma sofisticato. Questa tecnica, ideale per, consente di creare un effetto sfumato e luminoso, adattandosi a diverse tonalità e lunghezze, rendendo ilsu, dalle nuance castane a quelle rosse, passando percorti e lunghi, una delle scelte più gettonate. Un colore ditroppo uniforme è anche un colore noioso, piatto, privo di qualsivoglia movimento e tridimensionalità. Balayage, shatush, ombrè esono tecniche di colorazione diverse che mirano invece avivacità alla chioma con effetti diversi. Queste tecniche sono più o meno complesse e hanno conquistato non solo le bionde, ma anche castane, more e rosse che vogliono un colore diunico e speciale.