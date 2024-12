Ilfattoquotidiano.it - Come accorgersi se c’è una fuga di monossido di carbonio? I consigli dell’esperto per salvarsi dall’avvelenamento di questo killer silenzioso

Inodore, incolore, insapore, ildi(CO) è tra le cause più frequenti di morti per avvelenamento. È un gas che uccide lentamente e subdolamente, consumando pian piano l’ossigeno presente in una stanza. Penetra nel flusso sanguigno, si lega all’emoglobina formando una sostanza tossica (la carbossiemoglobina) che non fa arrivare l’ossigeno ai tessuti del corpo e può portare alla morte.Le causeIldi(CO) deriva dalla combustione incompleta di sostanze (legna, pellet, idrocarburi) usate per il riscaldamento; altre fonti sono i gas di scarico dei motori a scoppio nei locali chiusi e i fumi degli incendi. Secondo le stime, l’80% degli incidenti avviene in ambito domestico tra dicembre e febbraio-marzo, quando si assiste a un aumento degli accessi al pronto soccorso per avvelenamento da CO.