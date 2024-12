Ilrestodelcarlino.it - Che tempo farà a Capodanno nelle Marche?

Ancona, 30 dicembre 2024 –di sole. Domani, ultimo giorno del 2024, in base alle previsioni meteo della Protezione civile regionale, il cielo sarà sereno con temperature in lieve diminuzione. Al mattinoaree montane, da nord a sud, sulla cartina compaiono sole e fiocco di neve; l’ideale per le giornate sulle piste da sci. Venti deboli, mare quasi calmo. “Durante la notte e al primo mattino possibilità di gelate nei fondovalle, specie quelli interni, e foschie nel settore costiero settentrionale. Dalla serata e per le successive ore notturne, formazione di foschie o locali banchi di nebbia lungo nel settore costiero centro-settentrionale”, spiega sul sito la Protezione civile.constabile, ma occhio alla nebbia lungo la costa la notte di San Silvestro.