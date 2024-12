Anteprima24.it - Carabinieri di Caserta: “Nessuna tregua ai clan, urge uno scatto culturale”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Non permetteremo alla camorra di rialzare la testa“. Così il comandante provinciale deidi, Manuel Scarso, nella conferenza stampa di fine anno, in cui ha fornito alla stampa i dati sui reati di cui si è occupata l’Arma nel 2024 nelno, e ricordato le operazioni di servizio realizzate contro “quegli esponenti delche hanno tentato di riorganizzarne le fila dopo essere usciti di carcere in seguito a lunghi periodi di detenzione ricevuti all’inizio degli anni duemila soprattutto per il maxi-processo ai Casalesi ‘Spartacus'”.“Questi soggetti pericolosi li abbiamo tenuti sotto controllo e riarrestati” ha aggiunto Scarso, facendo riferimento all’indagine coordinata dalla Dda di Napoli che a settembre smantellò il “riorganizzato”Picca, costola dei Casalesi operante tra Teverola e Carinaro e facente capo proprio al vecchio camorrista Aldo Picca, uscito di carcere qualche anno fa.