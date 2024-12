Thesocialpost.it - Bonus Irpef 2025, a chi spetta e come ottenerlo (fino a 1200 euro all’anno)

Forse in tanti lo chiamano ancora “Renzi”, in realtà ora si chiama ““, e sarebbe il Trattamento integrativo, un contributo che viene erogato mensilmentea un massimo di 1.200ed è destinato ai lavoratori dipendenti e assimilati. La buona notizia è che ci sarà questo sussidio anche nel, ma vediamo nel dettaglio a chirichiederlo. Ilè riservato ai lavoratori dipendenti e a chi percepisce redditi a questi assimilati, che appartengono alle seguenti categorie:– soci lavoratori di cooperative;– lavoratori in cassa integrazione: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario ed assegno di solidarietà;– collaboratori con contratto a progetto o co.co.co;– stagisti e tirocinanti;– percettori di borsa di studio, di assegno o premio per studio;– lavoratori socialmente utili;– sacerdoti;– disoccupati in regime di indennità NASpI;– disoccupati in regime DIS-COLL;– disoccupati agricoli;– lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio;– lavoratori in congedo di paternità.