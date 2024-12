Thesocialpost.it - Bologna, manometteva i bancomat per derubarli: incastrato dalle videocamere e arrestato un trentenne

Unrumeno è finito in manette a. Lo accusano di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato ripresotelecamere di sorveglianza mentredi diverse banche. Usava nastro isolante, colla e arnesi da scasso per bloccare i prelievi degli utenti e impossessarsi del denaro.Leggi anche: Egitto, a uccidere Di Gioia è stato uno squalo tigre: “Forse attiratobarche da pesca”L’arrestoLe forze dell’ordine lo hanno sorpreso in flagranza di reato. Gli investigatori hanno scoperto che non era la prima volta. Episodi simili sono stati segnalati anche a Modena, Parma, Reggio Emilia e Mantova. Le indagini proseguono per fare luce su tutte le attività del.L’arresto è avvenuto grazie al lavoro congiunto delle autorità e alle segnalazioni dei cittadini.