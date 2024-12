Ilrestodelcarlino.it - Berardi, decimo assist stagionale. Boloca, prova di applicazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

MOLDOVAN 6. Meno banale di quanto non suggeriscano le immagini l’uscita con cui argina Ciervo dopo 17’, ma non impeccabile sulla rasoiata con cui Venturi sposta la gara. Resta comunque parecchio affidabile, il portierone rumeno. TOLJAN 6.enza costante alla fase offensiva, trae da una spinta insistente sulla rotaia di competenza anche un paio di cross interessanti. Con il Sassuolo in svantaggio e Alvini che gli spedisce contro Rizzo Pinna, però, il laterale tedesco si disunisce, anche se alla lunga limita i danni. Barcolla, insomma, ma non molla. MUHAREMOVIC 6. Tempestivo in chiusura, anche se qualcosa agli attaccanti del Cosenza, soprattutto palla a terra, lascia. ODENTHAL 5,5. Un disimpegno da brividi mette in porta Kouan che, al 16’, non ne approfitta spedendo il pallone sull’esterno della rete.