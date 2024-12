Terzotemponapoli.com - Atalanta, sondaggio per Raspadori in attacco

Leggi su Terzotemponapoli.com

Anche l’, a quanto scrive il Corriere dello Sport, avrebbe sondato la disponibilità di. I nerazzurri di Bergamo dovrebbero agire a Gennaio per puntellare il centrocampo e l’, rinforzare la rosa a GennaioLe dichiarazioni di Gian Piero Gasperini sul calciomercato evidenziano l’intenzione dell’di rinforzare la rosa a gennaio, con particolare attenzione all’acquisto di un attaccante. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato la necessità di inserire nuovi elementi, preferibilmente esperti e già abituati al campionato di Serie A, per mantenere la competitività sia in Italia che in Europa. A centrocampo, il principale obiettivo resta Morten Frendrup, 23enne del Genoa. Il danese è particolarmente gradito a Gasperini e ha già preso nota dell’interesse concreto dell’