Alla ricerca del rossetto perfetto per la fine dell' anno? Colori & texture per tutte

Scintillanti, luminosi, perfetti per chi ha voglia di un glamour speciale. I rossetti pda sfoggiare a Capodsono, innegabilmente, i più brillanti e sfarzosi di sempre, in tonalità intense, brillanti, anche glitterate. Come sceglierli? Mini guida per sfoggiare ilall’ultimo, dai 20 ai 60 anni. Make up da “mob wike”, su TikTok spopola il trucco da “gangster movie” X Leggi anche › Taylor Swift decreta il trend make up per questo Natale: le lentiggini glitter Rossetti per Capod, come sceglierli in base all’etàCome si scelgono i rossetti più intensi, vistosi, di impatto, per Capod? Tutti sono adatti ale età? «Nella scelta di undi impatto, oltrenuance, bisogna tenere conto del finish: alcuni possono accentuare o minimizzare labbra imperfette oppure con qualche segno’aging» spiega Simone Cascino, nostro Product Knowledge Coordinator di Kiko.