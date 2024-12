Quifinanza.it - A Natale cresce la raccolta differenziata, l’Italia punta a un 75% di imballaggi riciclati

Leggi su Quifinanza.it

Nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, si prevede, anche per il 2024, un incremento significativo nella quantità diraccolti nelle raccolte differenziate dei rifiuti urbani. Le prime stime fornite dal Conai (Consorzio Nazionale) indicano un aumento dei flussi dia fine vita tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, con un impatto variegato nelle diverse zone del Paese.Secondo le previsioni, gliin plastica e vetro potrebbero registrare un aumento che varia tra il 7% e il 10%, mentre per la carta, l’incremento potrebbe raggiungere punte fino al 15%. Questa crescita, legata principalmente all’aumento dei consumi durante le festività, rappresenta una sfida per i sistemi di gestione dei rifiuti urbani, che devono far fronte a un volume di materiali da trattare e riciclare significativamente superiore rispetto alla normale attività quotidiana.