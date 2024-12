Venezia innamorato di Stankovic | arriva il riscatto?

Leggi su Ilnerazzurro.it

to in sordina al, alle spalle di Joronen, Filipsi è conquistato il posto da titolare tra i pali della squadra allenata da Eusebio Di Francesco, fornendo ottime prestazioni, come soprattutto nell’ultimo match vinto nello scontro salvezza contro il Cagliari. Per questo motivo, il portiere “figlio d’arte” starebbe convincendo il club veneto a riscattarlo a fine stagione.resta al?Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il cambio nelle gerarchie tra i pali delinteressa anche l’Inter. Al momento, il titolare è, portiere di proprietà dei nerazzurri che si è trasferito alnella scorsa estate in prestito con diritto dia 2 milioni di euro, ma che diventerebbe obbligo a determinate condizioni, come la permanenza delin Serie A.