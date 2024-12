Agi.it - Uomo ucciso a colpi di pistola al viso, fermato un 58enne nel Bergamasco

AGI - Dopo una lunga notte di indagini serrate i Carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo investigativo di Bergamo hanno eseguito un fermo per omicidio emesso dal pm Giampiero Golluccio nei confronti di un italiano di 58 anni accusato di aver sparato eRoberto Guerrisi, il 42enne, ieri pomeriggio a Pontirolo nuovo, nella bassa bergamasca. Lo si apprende da fonti inquirenti. Ilè stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.