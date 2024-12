Lanazione.it - Un corso per l’uso della motosega

Sono quattordici i volontari dell’Alfa Victor che hanno superato e conseguito l’attestato per usare la. Si tratta di unfondamentale per poter usare questo pericoloso strumento durante le operazioni di protezione civile, che prevedono per esempio di dover tagliare rami o tronchi in caso di caduta degli alberi nelle strade. Una preparazione necessaria per agire in occasione delle calamità, quando le azioni devono essere immediate e non possono esserci impreparazioni. Gli attestati di partecipazione sono stati consegnati neldi una cena alla pizzeria ex CavaGhiacciaia, alla presenza del responsabile di Alfa Victor Vincenzo Cavarra. L’associazione Alfa Victor fa parte del Coc, il Centro comunale di protezionesala operativa del Comune di Carrara e proprio quest’anno festeggia il suo trentacinquesimo anno di età.