Oasport.it - Tour de Ski 2025, Federico Pellegrino ottavo nella 15 km mass start tc di Dobbiaco. Vince ancora Klaebo

La seconda tappa delde Skidi sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-, disputata a, in Italia, premiauna volta il norvegese Johannes Hoesflot, chela 15 kmmaschile in tecnica classica, imponendosi davanti ai connazionali Erik Valnes, Haavard Moseby e Martin Loewstroem Nyenget, andando così a consolidare il primato in classifica.In casa Italia il migliore èuna volta, che sale al terzo posto della graduatoria delde Ski, mentre finiscono più indietro gli altri azzurri: 25° Martino Carollo, 35° Paolo Ventura, davanti ad Elia Barp, 36°, 40° Davide Graz, 48° Giovanni Ticcò, 53° Martin Coradazzi, 55° Giacomo Gabrielli, 59° Simone Daprà, davanti a Lorenzo Romano, 60°, 74° Michael Hellweger, 81° Simone Mocellini.