Sudcorea aereo esce di pista | 28 morti

2.02 Uncon 181 persone a bordo, di cui sei membri dell'equipaggio e 175passeggeri, si è schiantato contro un muro dopo essere uscito diall'porto internazionale di Muan, in Corea del Sud. Lo riferisce l'agenziana Yonhap. Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe dovuto ad un guasto al carrello del velivolo, che non si sarebbe aperto in seguito all'impatto con degli uccelli in fase d'atterraggio.Il bilancio provvisorio della tragedia è di 28 vittime e diversi feriti.