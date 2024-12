Quifinanza.it - Stadio Fiorentina, Rocco Commisso pronto a mettere 100 milioni ma a una condizione

Lavori in corso per il rinnovamento dellodella, ma mancano i soldi. I fondi necessari per ristrutturare l’Artemio Franchi entro il 2029 potrebbero arrivare dal presidente del club viola, che dopo le distanze con l’amministrazione comunale avrebbe concesso aperture per il finanziamento risolutivo dell’opera. A patto, però, di ricevere l’impianto in concessione per 50 anni.I lavori sulloArtemio FranchiIl riavvicinamento con il Comune di Firenze si è avverato dopo mesi di scontri, anche con la minaccia di una guerra a carte bollate, in seguito a due incontri con la sindaca Sara Funaro. In particolare, nell’ultimo vertice al centro sportivo Viola Park la prima cittadina ha comunicato la presentazione al presidentedi “una prima ipotesi del cronoprogramma dei lavori di riqualificazione” dello