Spettacoli di burattini

A gennaio torna la rassegna ‘Idi Mattia’, congratuiti per i bambini. Il primo appuntamento si terrà in occasione dell’Epifania e verrà ospitato alle 16,30 nella sala polivalente del centro civico della frazione di San Matteo della Decima. Glisuccessivi si terranno tutti a San Giovanni alle 17,30 nel teatro comunale di Corso Italia: sabato 11 gennaio ‘Fuori, fuori!’; domenica 19 gennaio, ‘Fagiolino nel bosco della rogna’ e sabato 1 febbraio, ‘Sandrone re dei Mammalucchi’. Il teatro deidi scuola bolognese è uno dei più antichi e prestigiosi in Italia. Dai primidocumentati fin dalla fine del Seicento, nel corso del tempo, si è arricchito di nuovi personaggi, grazie al talento e alla creatività di alcune importanti famiglie di burattinai.