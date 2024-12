Lanazione.it - Soges Group spa e Relais Villa L’Olmo

spa, pmi dell’ospitalità alberghiera e congressuale operante col marchio Place of Charme (‘PoC’), ha firmato un contratto di subaffitto per sei anni di tre rami d’azienda del complessoOlmo a Impruneta (Firenze). L’accordo riguarda la gestione dell’attività ricettiva extra-alberghiera ‘’ 4 stelle, quella di bed and breakfast (B&b) "Sole’ e attività di ristorazione con insegna "Diadema". Sono i rami d’azienda che costituiscono il complessoOlmo e di proprietà delle società "Florence & Chianti srl" e "Diadema srl", società affittanti. I rami d’azienda sono "attualmente condotti in affitto dalla società Food & Wine Academy srl (società subaffittante a). Laha inoltre sottoscritto una partnership con Towns of Italy srl.