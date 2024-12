Gqitalia.it - Sì, Squid Game 2 ha una scena post credit. Ecco con quale significato

Leggi su Gqitalia.it

SPOILER ALERT - questo articolo rivela alcuni dettagli della seconda stagione di-Giunti alla fine (veloce) di2 quasi tutti abbiamo cercato una spiegazione dellaconclusiva, che ci ha lasciato al massimo del parhos e in sospeso per mesi, con un pizzico di delusione, e qualche notizia su3, in uscita già nel 2025. In pochi, invece, avranno chiesto ai motori di ricerca notizie su possibili scene. Quelle tendono a esserci più sui film (perfino Oppenheimer ne è stato oggetto!), d'altro canto sempre più serie cult chiudono le stagioni seminando uno o due indizi per il futuro.è una di queste.Le coordinate per individuare dove si trova un contenuto che altrimenti perdi facilmenteGran parte degli spettatori non ha assolutamente fatto caso alla brevissima quando eloquentedella seconda stagione diperché si tratta più di un inserto mid-