Sport.quotidiano.net - Qui S. Donato Tavarnelle. Il diesse Ghinassi: "Bravi a superare le tante difficoltà»

In casa Sanè stato il direttore sportivo Tommaso, ex calciatore bianconero, a fare il punto della situazione. "Siamo a metà percorso della nostra stagione e fin dall’inizio sono accadute un bel po’ di cose – le sue parole –. A livello di risultati abbiamo faticato in avvio e c’era da aspettarselo. Poi abbiamo saputo rialzarci, per merito del mister e della squadra che quotidianamente mostrano senso di attaccamento e appartenenza, valori per me fondamentali. Siamo stati in grado di risollevarci dallee a questo punto vedo il bicchiere mezzo pieno, ben consapevole che a oggi il nostro obiettivo è lontano. Il girone di ritorno è notoriamente molto più complicato rispetto al girone d’andata; le squadre si completano e dove ci sono lacune si dovrà battagliare ancora di più ma sono convinto che in campo troveremo le risposte per rispondere alle prossime sfide".