Iodonna.it - Quest’anno la Lega Nazionale Difesa del Cane ha scelto uno slogan ‘sessantottino' per invitare a non fare i fuochi d’artificio

Leggi su Iodonna.it

La LNDC,del, haun messaggio divertente e provocatorio perle persone a nonbotti enel periodo natalizio e a Capodanno. Botti e petardi hanno conseguenze spesso molto gravi per tanti esseri viventi, umani e altri animali. Sono frequenti i “bollettini di guerra” che riportano il numero di persone ferite a causa dei. Come se non bastasse, questi botti sono soprattutto sempre molto traumatizzanti per tutti gli animali. Leggi anche › Botti di Capodanno: ?i consigli per evitare infortuni e tutelare la sicurezza dei bambini L’invito della LNDC Animal Protection è di dedicarsi a cose decisamente più piacevoli e più sicure per tutti.