Perugia, 7 milioni dalle multe. Ogni automobilista pagherà in media 60 euro

, 29 dicembre 2024 – Il Comune prevede di incassare anche quest’annosanzioni stradali 6,8di. L’importo è contenuto nel Bilancio di previsione 2025 che riporta una cifra sostanzialmente in linea con quella degli ultimi due anni: l’accertato del 2023, riporta infatti un importo di 6.868.661, mentre quello previsionale del 2024 era stato più prudente con 6,5. Evidentemente le sanzioni fin qui accertate fanno pensare che sia nel 2024 che nel prossimo anno si possano sfiorare ancora i 7di. Questo significa che ciascuno dei 115mila patentati peruginiin60di multa, pari a due divieti di sosta. Va ricordato che una parte delleha destinazione obbligatoria. In particolare nel 2025, duedei 6,8 previsti, andranno investiti in settori precise.