Liberoquotidiano.it - **Pd: Schlein chiude 2024 con dem più forti, costruire alleanza la sfida cruciale del 2025**

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Se l'obiettivo delera quello di rafforzare il Pd e blindare la leadership, Ellypuòre l'anno con un bilancio positivo. I dem sono nettamente il primo partito dell'opposizione e chi vince, si sa, difficilmente viene messo in discussione. Se a questo, però, la segretaria sperava di aggiungere anche l'avvio di un nuovo centrosinistra da contrapporre alla destra di Giorgia Meloni, le cose non sono andate per niente bene. La coalizione ancora non c'è, un'alternativa solida e credibile nemmeno e gli esiti dello sforzo 'testardamente unitario' ditutti da verificare. Sarà ladel 2025. E le insidie non mancano. IL MANTRA DELL'UNITA',E L'INEDITA PAX DEM - All'assemblea nazionale Pd di metà dicembre,ha presentato la nuova tessera dem per il 2025.