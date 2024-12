Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025 e classifica

Leggi su Ultimora.news

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 30al 5? Marte prosegue con il suo transito nella casa del Leone, permettendo al Capricorno un gran recupero. Considerato il periodo, il Cancro affronterà dei tristi eventi del passato. Approfondiamo le previsioni astrologicheli al 5diFox.leFox dal 30al 5: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: risultati concreti per le coppie innamorate. Favorite le nascite, le adozioni e le famiglie. Entro breve, i cuori solitari potrebbero aprire il loro cuore perché non mancheranno gli incontri, la forza e il coraggio. Lavoro: voglia di rimettersi in carreggiata. Il mese parte bene per quanto riguardano i soldi. A Capodanno sarà bene festeggiare con le persone giuste.