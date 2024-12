Sport.quotidiano.net - Marrini torna alla Dakar: "Pronto per l’avventura"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Matteo Marzotti AREZZO Da una settimana Stefanosì è messo in viaggio. Passaggi obbligati tra il Natale e il Capodanno per chi inizierà il 2025 prendendo parte, la corsa più affascinante al mondo. Originario di Cesa, il pilota aretino si prepara quindi a prendere partesua settimana edizione del rally più famoso, con lo stesso spirito che lo ha sempre contraddistinto in questa esperienza. Stefano per lei è un ritorno. "Mancavo a questo appuntamento dall’edizione 2020 - confessa il pilota - il sogno dire e provare a chiudere il cerchio andando a raggiungere il finale di questa manifestazione è sempre grande". Ha raggiunto l’Arabia Saudita in anticipo rispetto ad altri piloti? "Sì esatto. Le giornate che mi separano dal 31 dicembre, giorno in cui verranno effettuati dei controlli, sono importantissime per poter mettere a punto l’auto con la quale correrò - spiega- avevo lasciato qua la vettura con la quale sarò ai nastri di partenza dopo aver corso in Qatar lo scorso novembre.