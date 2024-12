Ilrestodelcarlino.it - "L’obiettivo della Vigor è alzare l’asticella"

Tutti uniti con un unico obiettivo:. Il presidenteFranco Federiconi traccia la rotta per il prossimo anno: fortesolidità del progetto, motivato dall’entusiasmo e dalle ambizioni di una piazza. "Siamo orgogliosi di quanto fatto in questi anni. I nostri tifosi sono abituati bene ed è normale che ci siano grandi aspettative - scherza il presidente - ma andiamo con ordine. Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro:, non accontentarsi e strutturare meglio la società. Non si è mai parlato di un salto di categoria immediato, se qualcuno ha percepito un’idea differente, ha equivocato le nostre intenzioni". Un percorso di costruzione che, ribadisce Federiconi, si sviluppa all’interno del rettangolo verde e fuori. "Qualche punto per strada forse lo abbiamo lasciato, ma chi è sempre soddisfatto del proprio cammino? Chi è secondo vorrebbe essere primo e il primo vorrebbe avere più punti di vantaggio, è normale che sia così.