Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2024 in DIRETTA: Kraft trionfa nella prima tappa! Tripletta austriaca, Insam fuori dalla zona punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33: VINCEPER LA TERZA VOLTA A! Dopo 11 anni ancora unadi apertura della Tournèe. Punteggio di 336.1 per lui18.32: Un grande salto dicon vento sfavorevole: 135.5 metri e sarà18.30: Che salto di Hoerl! Con vento sfavorevole raggiunge comunque 135 metri, punteggio di 331.6 e primo posto. Oraa chiudere la gara e a tentare di completare lasutriaca18.28: Con vento meno favorevole di chi lo ha preceduto Paschke combatte ma atterra a 133.5 metri, punteggio di 321.2 e secondo posto. Vincerà un austriaco! Ora Hoerl18.27: Non perfetto il norvegese Forfang che non è pulito in fase di volo, atterra a 136 metri, punteggio di 318.9, secondo posto. Ora Paschke18.