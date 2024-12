Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Mass start 15 km Dobbiaco 2024 in DIRETTA: italiani presenti nel gruppo di testa a metà gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 Ilsta per concludere il penultimo giro, poi sarà bagarre.15.11 Ai 9,8 km Klaebo comanda la pattuglia. Bene Pellegrino e Barp in top-10, con Carollo ancora ben presente nelle prime posizioni. E’ scivolato a oltre un minuto di distacco Daprà: probabilmente c’è stato qualche problema per lui.15.09 Occhio a Lapalus che aveva guadagnato qualche metro di margine sugli avversari, poi ha rallentato la sua azione. Il transalpino invia segnali agli avversari.15.07 Agli 8,6 km è il francese Lapalus a transitare davanti a tutti. Klaebo e Anger inseguono a breve distanza. Il migliore degli azzurri al passaggio è Martino Carollo 12mo. Bene anche Pellegrino, Barp, Graz, Daprà e Ventura.15.06 Ora sono i svedesi a inserirsi nelle prime posizioni. Si sono portati inDanielsson, Grate e Poromaa.